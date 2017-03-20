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20.03.17 09:00 В Красноярске прошёл фестиваль, посвящённый 3-й годовщине возвращения Крыма в состав России





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"Сегодня праздник такой - единение с Крымом. Всегда были дружны, всегда единая страна была. У меня родственники живут там. Сегодня даже во сне приснилось, что я с ними встретилась. Сегодня пришла на праздник сюда и скажу, что я была, я вместе с вами", - говорит посетитель фестиваля "Крымская весна" Валентина Заборская.



С экрана стихи классиков, посвящённые полуострову, красноярцам прочитали известные актёры, общественные деятели и спортсмены. Вдоль центральной аллеи парка расположилось 20 интерактивных площадок, на которых можно было принять участие в квестах и викторинах, посвящённых Крыму, сделать памятные фотографии и посоревноваться в спортивных состязаниях.



Фестиваль "Крымская весна" завершили выступления творческих коллективов Красноярского края.





Фестиваль "Крымская весна" уже традиционно начался с митинга и речей о братстве народов и силе русского духа. Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум, который определил дальнейшую судьбу Крыма, и полуостров вернулся в состав Российской Федерации. Тогда на главных городских площадях от Калининграда до Чукотки собрались миллионы людей, чтобы поддержать решение крымчан. С тех пор это стало доброй традицией."Сегодня праздник такой - единение с Крымом. Всегда были дружны, всегда единая страна была. У меня родственники живут там. Сегодня даже во сне приснилось, что я с ними встретилась. Сегодня пришла на праздник сюда и скажу, что я была, я вместе с вами", - говорит посетитель фестиваля "Крымская весна" Валентина Заборская.С экрана стихи классиков, посвящённые полуострову, красноярцам прочитали известные актёры, общественные деятели и спортсмены. Вдоль центральной аллеи парка расположилось 20 интерактивных площадок, на которых можно было принять участие в квестах и викторинах, посвящённых Крыму, сделать памятные фотографии и посоревноваться в спортивных состязаниях.Фестиваль "Крымская весна" завершили выступления творческих коллективов Красноярского края. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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