НОВОСТИ | Происшествия













20.03.17 11:40 В Курагинском районе пенсионерки насмерть отравились угарным газом





Фото Видео





Утром тела обнаружил один из родственников. Он и сообщил о трагедии в полицию. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства.







В Курагинском районе во сне умерли три пенсионерки. Две пожилые женщины пришли в гости к своей подруге. На ночь хозяйка затопила печь, но забыла открыть дымоход. В результате все трое отравились угарным газом.Утром тела обнаружил один из родственников. Он и сообщил о трагедии в полицию. Сейчас стражи порядка продолжают выяснять обстоятельства.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













