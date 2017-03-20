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20.03.17 11:38 В Красноярске при попытке переплыть Енисей на резиновой лодке утонул мужчина





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В Красноярске утонул мужчина при попытке переплыть Енисей на резиновой лодке. Как установила транспортная полиция, двое работников Красноярского судостроительного центра пытались перебраться из дока на берег. В пути резиновая лодка была повреждена. Мужчины хотели вплавь добраться до берега, но один из них так и не выбрался из воды. Сейчас его тело ищут спасатели.













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