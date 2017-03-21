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21.03.17 08:52 В Красноярске прошёл зимний фестиваль ГТО





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Система "Готов к труду и обороне" была перезапущена в 2014 году. Красноярский край оказался в числе первых, где возродился комплекс ГТО. Зимний фестиваль среди взрослых проходит впервые. Сначала катание на лыжах и стрельба из электронного оружия, на следующий день занятия в зале.



Главная особенность соревнований заключается в том, что полагаться здесь можно исключительно на себя. Никакие технические ухищрения невозможны. Использовать разрешают разве что магнезию, которая позволяет лучше фиксировать руку на турнике.



Участвуют командами по десять человек. Сергей Мозговой - наставник группы из Железногорска. Обладатель золотого знака ГТО знает, как добиться цели: "Мы друг друга поддерживаем. Если у меня человек находится на перекладине, а я буду рядом стоять и со стороны говорить, как нужно делать и сколько, он как минимум на два раза точно сделает больше".



В крае почти четыре тысячи спортсменов уже заслужили знаки ГТО. У каждого свои причины для участия:



- Нравится спорт, занимаюсь этим, хочется где-то проявлять себя.

- Для себя в первую очередь занимаюсь. А так как позвали представить город, то представляем Ачинск.



"Присутствует более 300 человек, в этих соревнованиях участвует 41 команда из муниципальных образований Красноярского края", - сообщил первый заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев.



Результаты этих спортсменов будут занесены в общую для России автоматизированную базу. Лучшие из них удостоятся знаков отличия.





Пресс, подтягивания, гири, отжимания - претендентам на знаки ГТО нужно показать себя в разных дисциплинах. Возраст участников - от 18 до 69 лет. Виктор Россинин один из самых возрастных спортсменов - ему 62 года. Неоднократный победитель соревнований по подтягиваниям добился результата в 44 подъёма.Система "Готов к труду и обороне" была перезапущена в 2014 году. Красноярский край оказался в числе первых, где возродился комплекс ГТО. Зимний фестиваль среди взрослых проходит впервые. Сначала катание на лыжах и стрельба из электронного оружия, на следующий день занятия в зале.Главная особенность соревнований заключается в том, что полагаться здесь можно исключительно на себя. Никакие технические ухищрения невозможны. Использовать разрешают разве что магнезию, которая позволяет лучше фиксировать руку на турнике.Участвуют командами по десять человек. Сергей Мозговой - наставник группы из Железногорска. Обладатель золотого знака ГТО знает, как добиться цели: "Мы друг друга поддерживаем. Если у меня человек находится на перекладине, а я буду рядом стоять и со стороны говорить, как нужно делать и сколько, он как минимум на два раза точно сделает больше".В крае почти четыре тысячи спортсменов уже заслужили знаки ГТО. У каждого свои причины для участия:"Присутствует более 300 человек, в этих соревнованиях участвует 41 команда из муниципальных образований Красноярского края", - сообщил первый заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев.Результаты этих спортсменов будут занесены в общую для России автоматизированную базу. Лучшие из них удостоятся знаков отличия. Владимир БОГОМОЛОВ

















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