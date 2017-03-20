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20.03.17 17:22 С начала года на серийных автопьяниц завели 500 уголовных дел





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"Порядка восьми возбуждённых уголовных дел - в отношении женщин, которые повторно управляют в состоянии алкогольного опьянения. Основное решение, которое выносит суд, это обязательные работы, но есть и реальные сроки", - сообщил начальник отдела ДПС Управления госавтоинспекции по краю Андрей Сиротинин.







500 уголовных дел в отношении пьяных водителей-рецидивистов возбудили дорожные полицейские с начала года. Наибольшее число преступлений было совершено на территории Красноярска, Канска, Шарыпова и Минусинска. По статистике, по всему краю стражи закона каждую неделю задерживают от 40 до 80 любителей покататься в нетрезвом виде. И далеко не всегда фигурантами дел становится сильный пол."Порядка восьми возбуждённых уголовных дел - в отношении женщин, которые повторно управляют в состоянии алкогольного опьянения. Основное решение, которое выносит суд, это обязательные работы, но есть и реальные сроки", - сообщил начальник отдела ДПС Управления госавтоинспекции по краю Андрей Сиротинин.













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