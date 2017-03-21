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21.03.17 17:26 Жители края негодуют из-за очередного роста тарифов ЖКХ





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На этой неделе министерство ЖКХ края направило в Законодательное собрание документ, который, по замыслу, позволит сгладить ситуацию. Кроме того, и депутаты Государственной Думы решают, что делать с законом.



"Внесён законопроект в Государственную Думу о том, чтобы постоянно использовать счётчики в том случае, если показания по ним меньше, но пока будет принят закон, много воды утечёт в прямом смысле этого слова", - сказал депутат Законодательного собрания Красноярского края, член фракции ЛДПР Алексей Кулеш.







Жители края негодуют из-за очередного роста тарифов на услуги ЖКХ. Напомним, с 1 января Минстрой России утвердил новый порядок оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды - их из разряда коммунальных перевели в жилищные. Причём оплата, например, за освещение в подвале теперь идёт исключительно по нормативам, а не по общим приборам учёта. Соответственно резко увеличились и числа в квитанциях для жителей.На этой неделе министерство ЖКХ края направило в Законодательное собрание документ, который, по замыслу, позволит сгладить ситуацию. Кроме того, и депутаты Государственной Думы решают, что делать с законом."Внесён законопроект в Государственную Думу о том, чтобы постоянно использовать счётчики в том случае, если показания по ним меньше, но пока будет принят закон, много воды утечёт в прямом смысле этого слова", - сказал депутат Законодательного собрания Красноярского края, член фракции ЛДПР Алексей Кулеш.







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