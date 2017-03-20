НОВОСТИ | Общество













20.03.17 17:20 1 апреля в красноярских детсадах начнётся комплектование групп





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"Написать заявление, и вы сразу же восстанавливаетесь в очереди с учётом всех статусов, которые вы имели до выхода на получение единой денежной выплаты, то есть по первоначальной дате постановки на учёт, что самое важное", - пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.



Из 4500 семей, которые в своё время отказались от очереди в пользу денег, на сегодня восстановились лишь 180. Они, как и все остальные, будут участвовать в автоматическом комплектовании в сады, которое пройдёт с 1 апреля по 1 мая. Данные поступят в детские сады Красноярска.



"Мы начинаем проводить опрос в виде посещений, в виде телефонных сообщений. Родители ребят, которые согласились посещать детсад, информируются, что в июле они должны получить направление в наш детский сад", - рассказала заведующая детским садом №269 Марина Троян.



Этим летом своё место в детском саду получат чуть больше 8 тысяч малышей. Нуждаются в местах около 9 тысяч. Родители детей, которым три года исполнится после 1 сентября, могут обращаться в территориальный отдел образования уже в конце лета. Специалисты подскажут, как после дня рождения ребёнка попасть в детский сад - частный или муниципальный, или предложат оформить денежную выплату, отказавшись от очереди в детском саду.





В ясельной группе 269-го детского сада только дети, чьи родители имеют льготу. Это многодетные семьи, дети работников силовых структур. Чтобы попасть в ясли в этом году, льготу родителям надо подтвердить до 1 апреля. Кроме этого, в свой территориальный отдел образования необходимо обратиться, если сменился адрес проживания или контактные данные родителей, а также если поменялся перечень приоритетных детских садов. Кроме этого, семьи, которые сейчас получают ежемесячно по 6000 рублей на самостоятельную организацию ухода за ребёнком, могут восстановиться в очереди. Для этого тоже нужно прийти в территориальный отдел образования."Написать заявление, и вы сразу же восстанавливаетесь в очереди с учётом всех статусов, которые вы имели до выхода на получение единой денежной выплаты, то есть по первоначальной дате постановки на учёт, что самое важное", - пояснила руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.Из 4500 семей, которые в своё время отказались от очереди в пользу денег, на сегодня восстановились лишь 180. Они, как и все остальные, будут участвовать в автоматическом комплектовании в сады, которое пройдёт с 1 апреля по 1 мая. Данные поступят в детские сады Красноярска."Мы начинаем проводить опрос в виде посещений, в виде телефонных сообщений. Родители ребят, которые согласились посещать детсад, информируются, что в июле они должны получить направление в наш детский сад", - рассказала заведующая детским садом №269 Марина Троян.Этим летом своё место в детском саду получат чуть больше 8 тысяч малышей. Нуждаются в местах около 9 тысяч. Родители детей, которым три года исполнится после 1 сентября, могут обращаться в территориальный отдел образования уже в конце лета. Специалисты подскажут, как после дня рождения ребёнка попасть в детский сад - частный или муниципальный, или предложат оформить денежную выплату, отказавшись от очереди в детском саду. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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