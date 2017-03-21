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НОВОСТИ | Общество





21.03.17 08:58 Тропы на Столбах покрылись коркой льда



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Ценителям Столбов не страшен ни зной, ни зимняя стужа, ни гололёд. Но мартовские перепады температур сделали опасными не только скалы, но и туристические тропы. В обычной обуви и без снаряжения прогулка по живописным Столбам превращается в настоящее испытание ловкости и выносливости. Посетители заповедника даже проложили вокруг самых опасных участков дополнительные тропы, по которым можно более спокойно пройти к заповеднику. Но спасатели рекомендуют и вовсе воздержаться от посещения Столбов.

За последнюю неделю сотрудники МЧС несколько раз приезжали на вызов в заповедник. У одного из туристов между камней застряла нога, для четырёх других прогулка на природе закончилась переломами. "В связи с погодными условиями это случаи повреждения нижних конечностей. Два вызова было на Центральные Столбы и два вызова с восточного входа, где скалы Ермак, Такмак, Китайская стенка", - сообщил начальник красноярского поисково-спасательного отряда КГКУ "Спасатель" Дмитрий Тырцев.

Опасно не только на камнях, но и на подъездах к заповеднику. У восточного входа дорогу заливает ручей и преодолеть намёрзшую колею удаётся только опытным водителям. Большинство автомобилистов бросает тщетные попытки подняться и оставляет машины у обочины. Из-за этого один из последних случаев эвакуации пострадавшей затянулся на пару часов.

"Получился затор и скорая не могла проехать. Машины ставят вдоль дороги, проехать можно только в одну сторону. Несколько часов этот затор пытались устранить", - рассказала главный специалист отдела экологического просвещения заповедника "Столбы" Елена Куликова.

Администрации Столбов территория не принадлежит, да и техники, чтобы расчистить путь, нет. Невозможно избавить от льда или посыпать песком скалы заповедника. Теперь после волны травматизма экотропы начнут убирать силами студентов и волонтёров.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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