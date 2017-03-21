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НОВОСТИ | Происшествия





21.03.17 09:00 В Красноярске стая собак напала на 9-летнюю девочку



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Девятилетняя Ярослава приехала в травмпункт на перевязку. На девочку напала стая разъярённых псов. Три крупных собаки повалили её на землю, стали рвать одежду и кусали за ноги. Теперь юной спортсменке предстоит забыть о занятиях гимнастикой минимум до сентября и несколько месяцев ходить на прививки.

"Плюс нервная система пострадала. Она плачет, просыпается по ночам. То живот болит, то страх, то просто плачет по непонятным причинам. На улицу не выходит без нас, даже желания погулять нет", - рассказывает мать пострадавшей девочки Ольга Свиридюк.

Инцидент произошёл во дворах на Предмостной. С утра плач Ярославы услышала вся округа. Трагедии удалось избежать только потому, что нападение агрессивных животных на маленькую девочку произошло посреди двора. Сначала пыталась вмешаться прохожая женщина, она отгоняла хищников палкой. Потом на улицу выскочил отец - босиком, в одной футболке, и вырвал девочку из лап собак.

К слову, в красноярские травмпункты ежемесячно обращаются до ста покусанных. Сказывается растущая популяция безнадзорных животных. Ликвидировать бродячие стаи должна администрация города, но три месяца их никто не ловил из-за разрыва контракта с прежним подрядчиком. К слову, сейчас следственный комитет проводит проверку по статье "халатность".

"Следственные органы устанавливают организацию, ответственную за отлов собак в Красноярске, установят объём работ, выполненных в этом районе, и как произошла такая трагедия", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

После ЧП подрядчики - фонд "Белка и Стрелка" - прибыли на место и выловили стаю с Предмостной, но не полностью - трёх из пяти особей. Как заявили в департаменте горхозяйства, обидчиков Ярославы усыпят. Но когда улицы города полностью избавятся от бродячей угрозы, пока неясно.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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