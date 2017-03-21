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21.03.17 08:55 В богучанской колонии наладили производство топливных пеллетов





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Деревообработка всегда была визитной карточкой системы исполнения наказаний и этой колонии в частности. Пиломатериалы пользуются большим спросом в Китае. Да и в Европе пирсы делают из нашей лиственницы. Однако что делать с древесными отходами, - их скапливаются горы, - долгое время не знали. Выход нашли в производстве топливных пеллетов - прессованных опилок. Они плотнее, чем дерево, дают больше тепла и сгорают почти полностью. У колоний существенное преимущество перед конкурентами на рынке - собственное сырьё и дешёвая рабочая сила. Гранулы производят круглосуточно, фасуют в мешки по 30 килограмм и отправляют покупателям. Топливо хорошо подходит для отопления частных домов и дач.



"Производительность составляет полторы тонны в час. То есть порядка 480 тонн в месяц", - рассказал начальник ОИУ-26 Юрий Емец.



Попутно решают экологические задачи, ведь опилки могут самовоспламеняться. А кроме того, трудоустраивают всё больше заключённых. Кстати, в этой колонии 73% отбывающих наказание работают.





Всё начинается здесь, в Тайшетском районе, за десятки и сотни километров от цивилизации. Валят лес бригады заключённых исправительных колоний. В сутки здесь заготавливают более 500 кубометров леса. В год получается около 140 тысяч. Затем на лесовозах доставляют на переработку.Деревообработка всегда была визитной карточкой системы исполнения наказаний и этой колонии в частности. Пиломатериалы пользуются большим спросом в Китае. Да и в Европе пирсы делают из нашей лиственницы. Однако что делать с древесными отходами, - их скапливаются горы, - долгое время не знали. Выход нашли в производстве топливных пеллетов - прессованных опилок. Они плотнее, чем дерево, дают больше тепла и сгорают почти полностью. У колоний существенное преимущество перед конкурентами на рынке - собственное сырьё и дешёвая рабочая сила. Гранулы производят круглосуточно, фасуют в мешки по 30 килограмм и отправляют покупателям. Топливо хорошо подходит для отопления частных домов и дач."Производительность составляет полторы тонны в час. То есть порядка 480 тонн в месяц", - рассказал начальник ОИУ-26 Юрий Емец.Попутно решают экологические задачи, ведь опилки могут самовоспламеняться. А кроме того, трудоустраивают всё больше заключённых. Кстати, в этой колонии 73% отбывающих наказание работают. Владимир ЖАРИНОВ

















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