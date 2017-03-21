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21.03.17 09:08 Прокуратура требует рассмотреть вопрос о досрочном снятии полномочий с 18-ти депутатов красноярского горсовета





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Вокруг этой ситуации ещё осенью было много споров, однако депутаты тогда радикальных решений не приняли. Судебное заседание по этому вопросу назначено на июнь, об этом сообщил депутат горсовета Константин Сенченко на своей странице в социальной сети.







Городской совет Красноярска может численно сократиться вполовину уже этим летом. Прокуратура через суд требует рассмотреть вопрос о досрочном снятии полномочий с 18-ти из 30-ти оставшихся народных избранников. Причина - прошлогодние декларации о доходах, в них нашли многочисленные технические ошибки и опечатки.Вокруг этой ситуации ещё осенью было много споров, однако депутаты тогда радикальных решений не приняли. Судебное заседание по этому вопросу назначено на июнь, об этом сообщил депутат горсовета Константин Сенченко на своей странице в социальной сети.











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