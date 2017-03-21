НОВОСТИ | Происшествия













21.03.17 09:23 В Казачинском районе задержали похитителей платёжных терминалов





Фото Видео





Злоумышленниками оказались трое ранее судимых молодых людей, причастных к совершению 10-ти аналогичных преступлений на территории краевого центра, Берёзовского и Манского районов. Подозреваемые задержаны, возбуждены несколько уголовных дел.







В Красноярском крае поймали серийных похитителей платёжных терминалов. В Казачинском районе злоумышленники украли из торгового павильона платёжный терминал и скрылись на иномарке в направлении Красноярска. Был объявлен план "Перехват", в течение двух часов машину задержали на 102 км автодороги Красноярск-Енисейск.Злоумышленниками оказались трое ранее судимых молодых людей, причастных к совершению 10-ти аналогичных преступлений на территории краевого центра, Берёзовского и Манского районов. Подозреваемые задержаны, возбуждены несколько уголовных дел.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













