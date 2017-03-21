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Радио моей жизни
|21.03.17 20:56 "Радио моей жизни": депутат Госдумы Пётр Пимашков
Пётр ПИМАШКОВ, депутат Государственной Думы:
Шесть часов утра, радио, гимн Советского Союза, потом гимн России, ну а дальше уже начинались будни. Но прежде всего та информация, которую получаешь, потом её анализируешь.
Я считаю, что "Радио России", "Радио России. Красноярск" - это очень интересная каждая программа, высокий профессионализм журналистов. Объективно, по-доброму подаётся даже негативная информация.
Желаю самого доброго и в дальнейшем, потому что 90 лет - это история. История радио, история Красноярска, Красноярского края, это целая жизнь!
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