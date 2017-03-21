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Радио моей жизни



21.03.17 20:56 "Радио моей жизни": депутат Госдумы Пётр Пимашков





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Пётр ПИМАШКОВ, депутат Государственной Думы:



Шесть часов утра, радио, гимн Советского Союза, потом гимн России, ну а дальше уже начинались будни. Но прежде всего та информация, которую получаешь, потом её анализируешь.



Я считаю, что "Радио России", "Радио России. Красноярск" - это очень интересная каждая программа, высокий профессионализм журналистов. Объективно, по-доброму подаётся даже негативная информация.



Желаю самого доброго и в дальнейшем, потому что 90 лет - это история. История радио, история Красноярска, Красноярского края, это целая жизнь!













Шесть часов утра, радио, гимн Советского Союза, потом гимн России, ну а дальше уже начинались будни. Но прежде всего та информация, которую получаешь, потом её анализируешь.Я считаю, что "Радио России", "Радио России. Красноярск" - это очень интересная каждая программа, высокий профессионализм журналистов. Объективно, по-доброму подаётся даже негативная информация.Желаю самого доброго и в дальнейшем, потому что 90 лет - это история. История радио, история Красноярска, Красноярского края, это целая жизнь!





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