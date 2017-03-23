Николай ВАСИЛЬЕВ, начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю:
Воспоминания из детства. У всех граждан Советского Союза на кухнях были радиоприёмники. Хорошие радиопередачи были раньше: "Радионяня", радиопостановки.
Мне было примерно 10 лет, отцу как передовику производства подарили радиоприёмник "Кварц-404". Отец этим радиоприёмником не пользовался, отдал мне, и для меня это было большой гордостью. Он ловил всего две волны, и тем не менее, это было не только гордостью для меня, но и удовлетворением каких-то своих детских амбиций. Приятные впечатления остались у меня из детства.
Поздравляю всех с этой замечательной датой, хочу пожелать всем именно творческих успехов, потому что творческий поиск просто необходим; здоровья и всех благ!