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Радио моей жизни



23.03.17 20:55 "Радио моей жизни": начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Николай Васильев





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Николай ВАСИЛЬЕВ, начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю:



Воспоминания из детства. У всех граждан Советского Союза на кухнях были радиоприёмники. Хорошие радиопередачи были раньше: "Радионяня", радиопостановки.



Мне было примерно 10 лет, отцу как передовику производства подарили радиоприёмник "Кварц-404". Отец этим радиоприёмником не пользовался, отдал мне, и для меня это было большой гордостью. Он ловил всего две волны, и тем не менее, это было не только гордостью для меня, но и удовлетворением каких-то своих детских амбиций. Приятные впечатления остались у меня из детства.



Поздравляю всех с этой замечательной датой, хочу пожелать всем именно творческих успехов, потому что творческий поиск просто необходим; здоровья и всех благ!











Воспоминания из детства. У всех граждан Советского Союза на кухнях были радиоприёмники. Хорошие радиопередачи были раньше: "Радионяня", радиопостановки.Мне было примерно 10 лет, отцу как передовику производства подарили радиоприёмник "Кварц-404". Отец этим радиоприёмником не пользовался, отдал мне, и для меня это было большой гордостью. Он ловил всего две волны, и тем не менее, это было не только гордостью для меня, но и удовлетворением каких-то своих детских амбиций. Приятные впечатления остались у меня из детства.Поздравляю всех с этой замечательной датой, хочу пожелать всем именно творческих успехов, потому что творческий поиск просто необходим; здоровья и всех благ!





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