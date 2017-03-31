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НОВОСТИ | Общество



Радио моей жизни

31.03.17 09:10 "Радио моей жизни": заслуженный артист РФ Андрей Пашнин



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Андрей ПАШНИН, заслуженный артист РФ, режиссёр, председатель красноярского краевого отделения Союза театральных деятелей России:


История, связанная с радио и с театром, которая впоследствии стала почти театральной байкой. Артисты очень любят получать звания, гордятся этим, и вот один артист должен был получить звание "народный". Документы уже ушли в Москву, и затем это объявлялось по радио. Он очень переживал - ну что ж они так долго? И друзья решили сыграть на его чувствах - договорились с кем-то на радио и записали один в один это объявление, пристроили его на театральное радио, якобы поймали волну, и вот момент икс: позвали его, включают и там идёт: "Указом такого-то звание "народный артист" присваивается..."

Тот прибежал, ждёт. Звание "народный артист России" присваивается такому-то, из города такого-то. Долго перечисляют, он уже вспотел, и вдруг говорят: "А Иванову (фамилию придумал) шиш с маслом!!!" У него чуть инфаркт не случился, так распереживался. Понял, что это шутка, очень долго не прощал своим друзьям, не разговаривал с ними.








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