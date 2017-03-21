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Дуглас ждёт!
|21.03.17 17:27 Крылья исторического "Дугласа" готовят к транспортировке в Красноярск
Таймырские спасатели помогают экспедиционному центру Русского географического общества в перевозке крыльев самолёта С-47 "Дуглас". Напомним, летом 2016 года энтузиасты разбирали самолёт и эвакуировали фюзеляж и центроплан водным транспортом в Красноярск. Однако из-за плохой погоды на месте крушения остались крылья "Дугласа".
17 марта за ними на гусеничных транспортёрах отправились спасатели и представители Русского географического общества. Сейчас они двигаются по Таймыру к месту вынужденной посадки самолёта, это в 180 километрах от посёлка Волочанка. Затем обе консоли погрузят на специально сконструированные сани и доставят в Дудинку, а летом уже по Енисею в Красноярск. Впоследствии "Дуглас" станет главным экспонатом музея освоения Русского Севера.
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