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21.03.17 17:22 Жительницу Боготола подозревают в убийстве новорождённого





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По предварительным данным, 11 марта женщина спровоцировала у себя роды, она утверждает, что на свет появился мёртвый мальчик. Тело она вместе с мужем выбросила в уличный туалет. Спустя неделю женщине стало плохо, она попала в больницу, там и выяснился шокирующий факт. Тело мальчика нашли. Назначена судебная экспертиза.







В Боготоле начата доследственная проверка по факту возможного убийства новорождённого ребёнка. 20 марта из городской больницы в полицию сообщили о том, что у них в тяжёлом состоянии находится женщина, которая явно недавно родила, но ребёнок у неё отсутствует.По предварительным данным, 11 марта женщина спровоцировала у себя роды, она утверждает, что на свет появился мёртвый мальчик. Тело она вместе с мужем выбросила в уличный туалет. Спустя неделю женщине стало плохо, она попала в больницу, там и выяснился шокирующий факт. Тело мальчика нашли. Назначена судебная экспертиза.







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