НОВОСТИ | Общество













21.03.17 17:28 Красноярские бионавты проводят эксперименты в замкнутой системе жизнеобеспечения будущих космических станций





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Доктор биологических наук, профессор Александр Тихомиров вспоминает, как в своё время на эту замкнутую биорегенеративную систему жизнеобеспечения приезжали посмотреть представители всех космических агентств мира, перенять опыт смогли китайцы, и то только сейчас. В красноярском институте биофизики уже в 70-х учёных запирали в БИОС-3 на полгода.



В течение недели шесть участников проекта будут изучать здесь потребление кислорода и выделение углекислого газа каждым индивидуумом, делить эти данные по гендерному признаку и по активности. Ведь космонавты, например, на Марсе будут не просто сидеть, а активно работать.



Раньше в БИОСе колосилась пшеница, росли томаты и морковь. Сейчас только кусты салата, и этого достаточно для образовательного процесса. К слову, здесь можно вычислить, сколько необходимо чистого воздуха в миллионном городе, но настоящие задачи куда благороднее.



"Цель - для чего сидеть в замкнутом пространстве. Если это будет полёт на Марс, там будут совершенно другие ощущения, понимая, что за бортом только космос. Т.е. совершенно иная атмосфера", - сказала Участница проекта "Космическая одиссея" Ирина Снегирёва.



Предназначение бионавтов не менее важно, чем самих космонавтов, которые вряд ли долго протянут за пределами планеты без данных, полученных в этой лаборатории.





Ирина - участница проекта "Космическая одиссея". Не прошла отбор в основную группу, но занялась экспериментами. Она же "подопытный кролик" - изучает, как долго она лично смогла бы дышать на космической станции.Доктор биологических наук, профессор Александр Тихомиров вспоминает, как в своё время на эту замкнутую биорегенеративную систему жизнеобеспечения приезжали посмотреть представители всех космических агентств мира, перенять опыт смогли китайцы, и то только сейчас. В красноярском институте биофизики уже в 70-х учёных запирали в БИОС-3 на полгода.В течение недели шесть участников проекта будут изучать здесь потребление кислорода и выделение углекислого газа каждым индивидуумом, делить эти данные по гендерному признаку и по активности. Ведь космонавты, например, на Марсе будут не просто сидеть, а активно работать.Раньше в БИОСе колосилась пшеница, росли томаты и морковь. Сейчас только кусты салата, и этого достаточно для образовательного процесса. К слову, здесь можно вычислить, сколько необходимо чистого воздуха в миллионном городе, но настоящие задачи куда благороднее."Цель - для чего сидеть в замкнутом пространстве. Если это будет полёт на Марс, там будут совершенно другие ощущения, понимая, что за бортом только космос. Т.е. совершенно иная атмосфера", - сказала Участница проекта "Космическая одиссея" Ирина Снегирёва.Предназначение бионавтов не менее важно, чем самих космонавтов, которые вряд ли долго протянут за пределами планеты без данных, полученных в этой лаборатории. Вадим КУЛИКОВ

















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