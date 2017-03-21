НОВОСТИ | Общество













21.03.17 17:25 По улице Караульной будут ходить автобусы





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Эдхам Акбулатов, глава Красноярска: "Сумма будет уточнятся, но я думаю, что это будет около 50-60 миллионов рублей. Краевым бюджетом предусмотрены деньги, которые уже учтены в городском бюджете и которые будут направлены на те цели, о которых я сказал".







Уже осенью в Красноярске появится новый автобусный маршрут. Он пройдёт через улицу, где сейчас нет общественного транспорта и пешеходы даже рискуют жизнью, двигаясь по обочине. Об этом заявили на выездом совещании городской администрации. По плану на улице Караульной до 1 ноября обустроят систему освещения, автобусные карманы, тротуары, после чего запустят регулярные маршруты. Обновлённая магистраль станет частью транспортного кольца, которое позволяет объезжать перегруженный транспортом центр города."Сумма будет уточнятся, но я думаю, что это будет около 50-60 миллионов рублей. Краевым бюджетом предусмотрены деньги, которые уже учтены в городском бюджете и которые будут направлены на те цели, о которых я сказал".







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