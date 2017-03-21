НОВОСТИ | Общество













21.03.17 17:20 Красноярские родители всё чаще отказываются прививать малышей





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"Это неправильная позиция, потому что вакцина защищает от тяжёлых форм туберкулёза, единственный способ защититься от открытой формы", - пояснила и.о. заведующего отделением вакцинопрофилактики центра СПИД Галина Зарянко.



В этом году жителей края



В управлении Роспотребнадзора России хотели предусмотреть юридическую ответственность для родителей, которые не разрешают делать прививки детям, подвергая их часто смертельному риску. Этот вопрос пока обсуждается. По словам докторов, матерей часто пугает количество вакцин: сын или дочка, до того как им исполнится год, должны получить до 12 прививок, причём некоторые многоэтапные, подразумевают 2-3 укола. К сожалению, пока это издержки отечественной медицины - многокомпонентных лекарств, которые защищают сразу от целого букета инфекций, у нас нет.



Молодым мамам советуют найти терапевта, которому они доверяют, вместе составить график прививок и всё-таки защитить ребёнка от большинства инфекций. Статистика говорит сама за себя: из миллиона привитых жителей края заболевают, причём только в лёгкой форме, 8 человек.





Начитались в интернете, послушали соседей... Красноярцы не доверяют прививкам. Молодые семьи всё чаще подают письменные отказы от вакцинации детей от туберкулёза, коклюша и полиомиелита. В основном не хотят заранее травить организм. Врачи констатируют - это всё равно что добровольно сдаться инфекции."Это неправильная позиция, потому что вакцина защищает от тяжёлых форм туберкулёза, единственный способ защититься от открытой формы", - пояснила и.о. заведующего отделением вакцинопрофилактики центра СПИД Галина Зарянко.В этом году жителей края атаковала пневмония ; казалось бы, из-за банального воспаления лёгких скончалось 800 человек. Причём чаще всего болезнь забирает малышей до года, развивается тяжёлая дыхательная недостаточность - менингит, отит, даже глухота. Защититься от кошмара можно уколами - от возбудителей пневмококка и гемофильной палочки. Эту прививку назначают в каждой поликлинике, бесплатно.В управлении Роспотребнадзора России хотели предусмотреть юридическую ответственность для родителей, которые не разрешают делать прививки детям, подвергая их часто смертельному риску. Этот вопрос пока обсуждается. По словам докторов, матерей часто пугает количество вакцин: сын или дочка, до того как им исполнится год, должны получить до 12 прививок, причём некоторые многоэтапные, подразумевают 2-3 укола. К сожалению, пока это издержки отечественной медицины - многокомпонентных лекарств, которые защищают сразу от целого букета инфекций, у нас нет.Молодым мамам советуют найти терапевта, которому они доверяют, вместе составить график прививок и всё-таки защитить ребёнка от большинства инфекций. Статистика говорит сама за себя: из миллиона привитых жителей края заболевают, причём только в лёгкой форме, 8 человек. Александра СЛАВЕЦКАЯ













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