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21.03.17 17:24 Красноярскую полицию возглавил Геннадий Березин





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На мероприятии присутствовал и глава Красноярска Эдхам Акбулатов, он обозначил основные болевые точки: незаконная торговля алкоголем, незаконная реклама на городских улицах и большое количество ДТП. В ответ Геннадий Березин заявил, что поставленные задачи понятны и реализуемы, а также добавил, что ключевым вопросом является организация охраны общественного порядка на предстоящей Универсиаде.



"Очень сложное с точки зрения безопасности мероприятие. Мы понимаем отношение к подобным мероприятиям, которые проводятся на территории нашей страны, за пределами нашей страны, поэтому степень ответственности за безопасность возлагается на нас кратно", - подчеркнул начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.









Главный полицейский края Александр Речицкий представил нового начальника красноярской полиции. Им стал полковник Геннадий Березин. Геннадий Николаевич прошёл путь от участкового уполномоченного до начальника отдела охраны общественного порядка МВД России по городу Москве.На мероприятии присутствовал и глава Красноярска Эдхам Акбулатов, он обозначил основные болевые точки: незаконная торговля алкоголем, незаконная реклама на городских улицах и большое количество ДТП. В ответ Геннадий Березин заявил, что поставленные задачи понятны и реализуемы, а также добавил, что ключевым вопросом является организация охраны общественного порядка на предстоящей Универсиаде."Очень сложное с точки зрения безопасности мероприятие. Мы понимаем отношение к подобным мероприятиям, которые проводятся на территории нашей страны, за пределами нашей страны, поэтому степень ответственности за безопасность возлагается на нас кратно", - подчеркнул начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.







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