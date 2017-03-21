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21.03.17 17:23 Сотрудника красноярского вуза подозревают в мошенничестве



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Следственный комитет добился ареста одного из сотрудников Сибирского аэрокосмического университета. Мужчину подозревают в мошенничестве. Напомним, начальника научно-исследовательского управления ВУЗа подозревают в заключении фиктивных договоров и присвоении денег. Теперь следователи раскрыли ещё один эпизод преступной схемы. Университет заключил госконтракт на научные разработки специального покрытия для антенн. При этом подозреваемый знал, что такие работы его подчинёнными уже выполнены. Позже мошенники обналичили бюджетные средства.






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