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21.03.17 20:54 Самоотверженным красноярцам вручили государственные награды





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"Даже не могу назвать это работой. Говорят, призвание - может быть. Всё время думаешь об учениках, о детях, и на работе и дома. У нас очень хорошая работа, очень красивая профессия", - сказала преподаватель детской музыкальной школы №2 Галина Булатникова.



Сегодня преподаватель в числе лучших специалистов культуры, а также тружеников промышленных предприятий и сельского хозяйства. Всем им были присвоены звания заслуженных работников России и Красноярского края.



"Желаю вам новых успехов, новых свершений, новых побед. Вы вспоминаете и благодарите своих учителей, но на вас сейчас ориентируются уже ваши ученики, ваши последователи. Вы для них пример, мы вами гордимся", - сказал Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



В ходе церемонии награждения губернатор вручил красноярцам почётные грамоты и благодарственные письма Президента России. Медалями "За спасение погибавших" награждены Вадим Жигульский и Владимир Змиенко, которые в декабре 2015 года, рискуя жизнью, первыми бросились на спасение людей из горящего здания администрации в Дудинке.



"Без аппаратов поднялись в непригодную для дыхания зону и выводили, спасали людей по автолестницам. В таких ситуациях больше задумываешься о жизни другого человека, чем о своей. Если человек просит помощи, ты себя полностью отдаёшь этому", - сказал заместитель начальника управления по ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вадим Жигульский.



Всего в ходе торжественной церемонии награды разных уровней получили 62 жителя Красноярского края.





Галина Булатникова более 30 лет работает преподавателем детской музыкальной школы №2 в Красноярске. За это время обучила виртуозной игре на баяне сотни детей. Для ребят она не просто преподаватель, а настоящий друг и наставник, именно поэтому на урок бегут как на праздник."Даже не могу назвать это работой. Говорят, призвание - может быть. Всё время думаешь об учениках, о детях, и на работе и дома. У нас очень хорошая работа, очень красивая профессия", - сказала преподаватель детской музыкальной школы №2 Галина Булатникова.Сегодня преподаватель в числе лучших специалистов культуры, а также тружеников промышленных предприятий и сельского хозяйства. Всем им были присвоены звания заслуженных работников России и Красноярского края."Желаю вам новых успехов, новых свершений, новых побед. Вы вспоминаете и благодарите своих учителей, но на вас сейчас ориентируются уже ваши ученики, ваши последователи. Вы для них пример, мы вами гордимся", - сказал Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.В ходе церемонии награждения губернатор вручил красноярцам почётные грамоты и благодарственные письма Президента России. Медалями "За спасение погибавших" награждены Вадим Жигульский и Владимир Змиенко, которые в декабре 2015 года, рискуя жизнью, первыми бросились на спасение людей из горящего здания администрации в Дудинке."Без аппаратов поднялись в непригодную для дыхания зону и выводили, спасали людей по автолестницам. В таких ситуациях больше задумываешься о жизни другого человека, чем о своей. Если человек просит помощи, ты себя полностью отдаёшь этому", - сказал заместитель начальника управления по ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Вадим Жигульский.Всего в ходе торжественной церемонии награды разных уровней получили 62 жителя Красноярского края. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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