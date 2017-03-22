НОВОСТИ | Общество













22.03.17 09:17 В красноярских школах продолжается запись в 1 класс





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Красноярские школы продолжают запись детей в первый класс. На текущий момент уже зачислены 70% будущих первоклассников. Специалисты отмечают, наиболее активно записывают своих детей жители Советского и Октябрьского районов. Заявки подали 8,5 тысяч родителей. Вакантными остаются более 3,5 тысяч мест. Всего за парты в новом учебном году, по предварительным данным, сядут около 100 тысяч детей, 12 тысяч из которых - первоклашки.







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