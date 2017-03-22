|
|
|
| НОВОСТИ | Спорт
|22.03.17 09:28 Красноярск поборется за звание беговой столицы России
Красноярск поспорит за звание беговой столицы России. 21 мая на острове Татышев состоится всероссийский полумарафон "ЗаБег". На выбор участникам предложено четыре дистанции: 21, 10, 5 и 3 километра. Последнюю дистанцию могут преодолеть дети в сопровождении родителей.
Город, победивший в соревновании, завоюет почётный титул беговой столицы России. Выбор победителя будет проводиться на основе трёх критериев: среднего показателя дистанции, преодолённой всеми участниками; соотношения участников "ЗаБега" к общему населению города и средней скорости бега.
|
|