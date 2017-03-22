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22.03.17 11:43 В Красноярске с аншлагом прошёл спектакль театра из посёлка Мотыгино





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"Я перечитала практически все его произведения, погружалась в смысл, в психологию, они помогли мне глубже понять природу человека", - говорит зрительница.



Воплотил героев Фёдора Михайловича единственный в России профессиональный сельский театр из Мотыгина. Свою постановку они привезли в рамках фестиваля "Театральная весна". Спектакль вызвал небывалый ажиотаж у красноярцев. В зале были заняты все места. Несколько десятков потенциальных зрителей не уместились и им пришлось развернуться на входе.



Режиссёр Алина Гударёва приехала работать в таёжный поселок Мотыгино из Москвы. К слову, главные роли играет её муж, также выпускник столичного ГИТИСа. Знают многих своих зрителей в лицо, это помогает сформировать запрос.



"Когда покупаешь картошку, обсуждаешь спектакль с продавцом. Я никогда не жила в деревне, мне всё в новинку, всё весело", - делится режиссёр Алина Гударева.



Сейчас необычная труппа из глубинки претендует на престижную премию "Золотая маска" и собирает пожертвования на поездку в Подмосковье. А проект "Театральная весна" продолжит радовать зрителей по всему краю: в Норильске, Лесосибирске, Шарыпове, Канске и Минусинске до 27 марта.





На сцене красноярского Дома актёра - классическая драма. Бедная девушка выходит замуж за презираемого ею держателя ломбарда. Пьеса оканчивается самоубийством героини. Зритель Юлия по профессии психолог, считает, что актёрам удалось передать персонажей Достоевского."Я перечитала практически все его произведения, погружалась в смысл, в психологию, они помогли мне глубже понять природу человека", - говорит зрительница.Воплотил героев Фёдора Михайловича единственный в России профессиональный сельский театр из Мотыгина. Свою постановку они привезли в рамках фестиваля "Театральная весна". Спектакль вызвал небывалый ажиотаж у красноярцев. В зале были заняты все места. Несколько десятков потенциальных зрителей не уместились и им пришлось развернуться на входе.Режиссёр Алина Гударёва приехала работать в таёжный поселок Мотыгино из Москвы. К слову, главные роли играет её муж, также выпускник столичного ГИТИСа. Знают многих своих зрителей в лицо, это помогает сформировать запрос."Когда покупаешь картошку, обсуждаешь спектакль с продавцом. Я никогда не жила в деревне, мне всё в новинку, всё весело", - делится режиссёр Алина Гударева.Сейчас необычная труппа из глубинки претендует на престижную премию "Золотая маска" и собирает пожертвования на поездку в Подмосковье. А проект "Театральная весна" продолжит радовать зрителей по всему краю: в Норильске, Лесосибирске, Шарыпове, Канске и Минусинске до 27 марта. Роман РЫКОВ

















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