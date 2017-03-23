НОВОСТИ | Общество













23.03.17 09:05 В Дудинке уничтожат партию санкционных яблок и помидоров





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Больше тонны свежих яблок и помидоров уничтожат на севере края - санкционные фрукты и овощи обнаружили в одном из супермаркетов Дудинки. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, на упаковке страной происхождения томатов указана Турция, яблок - Польша. По информации на маркировке, импортёрами фруктов и овощей выступили белорусские предприятия. Запрещённая к ввозу в Россию продукция была изъята и в ближайшее время будет уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов.







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