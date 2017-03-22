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22.03.17 17:22 Детские оздоровительные лагеря готовятся к новому сезону





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"70% оплачивает краевой бюджет и 30% родители. Стоимость для родителя составит около 5 тысяч на 21 день, при стоимости путёвки 16.666 рублей", - пояснила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.



Отдохнуть бесплатно смогут сироты и дети из малоимущих семей. Для школьников из северных территорий края можно приобрести путёвки на 42 дня вместо 21. Сейчас в Красноярском крае идёт подготовка лагерей к приёму ребят.



"В этом году будет построены пять новых жилых корпусов в загородных лагерях, пять новых спортивных площадок и два медицинских блока. Будет проведён текущий и капитальный ремонт в 13-ти загородных муниципальных оздоровительных лагерях", - сообщила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.



А вот отправить на берег Чёрного моря в Крым этим летом планируют чуть больше ста детей, притом что в прошлом году на полуострове отдохнули почти 400 школьников. Это связано с тем, что на путёвки пока не поступили средства из федерального бюджета. Напомним, сезон детского отдыха начинается 1 июня и завершится 30 августа.



Заявочная кампания на получение путёвок уже началась и продлится до 15 апреля. Для того чтобы отправить своего ребёнка в оздоровительный лагерь, родителям нужно обратиться к директору школы и написать соответствующее заявление.





Этим летом в детских лагерях Красноярского края отдохнут более 115 тысяч школьников. На территории региона будут работать 63 загородных, 811 пришкольных и 39 палаточных лагерей. Будут организованы смены для физически и умственно одарённых детей, их отберут из общей массы школьников по наличию наград, полученных на соревнованиях и научных олимпиадах. К слову, в этом году стоимость одной путёвки возросла на тысячу рублей."70% оплачивает краевой бюджет и 30% родители. Стоимость для родителя составит около 5 тысяч на 21 день, при стоимости путёвки 16.666 рублей", - пояснила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.Отдохнуть бесплатно смогут сироты и дети из малоимущих семей. Для школьников из северных территорий края можно приобрести путёвки на 42 дня вместо 21. Сейчас в Красноярском крае идёт подготовка лагерей к приёму ребят."В этом году будет построены пять новых жилых корпусов в загородных лагерях, пять новых спортивных площадок и два медицинских блока. Будет проведён текущий и капитальный ремонт в 13-ти загородных муниципальных оздоровительных лагерях", - сообщила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.А вот отправить на берег Чёрного моря в Крым этим летом планируют чуть больше ста детей, притом что в прошлом году на полуострове отдохнули почти 400 школьников. Это связано с тем, что на путёвки пока не поступили средства из федерального бюджета. Напомним, сезон детского отдыха начинается 1 июня и завершится 30 августа.Заявочная кампания на получение путёвок уже началась и продлится до 15 апреля. Для того чтобы отправить своего ребёнка в оздоровительный лагерь, родителям нужно обратиться к директору школы и написать соответствующее заявление. Владислав ТАМОШАУСКАС

















АРХИВ

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