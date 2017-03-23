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В поисках чистого неба

23.03.17 08:48 "В поисках чистого неба": незамерзающий Енисей (серия 1)



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Учёные нашли связь между незамерзающим Енисеем и "чёрным небом" над Красноярском. Исследования провели новосибирские и голландские физики. Результаты опубликовали в авторитетном всемирно известном научном журнале. Основа работы связана с разницей температуры воздуха и воды. Она может быть до 30 градусов.

"Воздух в горизонтальной плоскости стягивается к центру, то есть к максимальной температуре. Если, допустим, в воздухе есть загрязняющее вещество, то эта примесь будет также стягиваться вместе с потоком воздуха в область максимальных температур", - пояснил научный сотрудник Института теплофизики СО РАН Михаил Хребтов (Новосибирск).

Образуется так называемый эффект "теплового острова". Однако на высоте в один километр поднимающуюся массу ждёт сюрприз - слой инверсии, который не позволяет воздуху продолжить движение вверх. Воздух перемещается горизонтально, а потом и вовсе вниз. В результате этого образуются области, в которых перемещения воздуха нет вообще, там и накапливаются вредные выбросы. Летом, когда Енисей намного холоднее воздуха, вредные выбросы скапливаются над сушей. Особенно в безветренную погоду.

"На территории, расположенной вдоль Енисея до железнодорожного моста, там, где долина более узкая, скорость ветра всегда будет выше, чем, например, в центральной части города, где долина эта расширяется и ветер ослабевает", - пояснила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

Известный красноярский учёный Рем Хлебопрос связь между рекой и воздухом тоже выявил и даже придумал, как решить эту проблему. "Можно за сравнительно небольшие деньги сделать так, чтобы летом он был тёплый. А второе, (это пока ещё не разработанное, есть только предварительные мысли на эту тему) - сделать так, чтобы хотя бы кромкой льда покрывался Енисей зимой", - рассказал доктор физико-математических наук, профессор Рем Хлебопрос.

Енисей, который круглогодично имеет постоянную температуру +4 градуса, это лишь один из факторов плохой экологии в Красноярске. О других расскажем в следующей серии проекта "В поисках чистого неба".


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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