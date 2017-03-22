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22.03.17 17:28 Рекорд красноярца по подтягиванию на перекладине подтверждён официально





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Мировая книга рекордов официально подтвердила достижения красноярца Николая Каклимова. За 6 часов 55-летний рекордсмен подтянулся на перекладине 3810 раз. Ещё один рекорд - 5825 подтягиваний за 12 часов. Тем самым он побил свои же результаты 2015 года, также позади остался американец Андрей Шапиро из Вирджинии. Эти кадры наша телекомпания снимала в конце 2016 года. За марафоном наблюдал весь Красноярский край. За самим спортсменом следила специальная коллегия, видеозапись была направлена в редакцию мировой книги рекордов. Стоит также добавить, что достижения Николая Фёдоровича уже несколько раз попадали и на страницы "Книги рекордов Красноярска".











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