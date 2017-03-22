НОВОСТИ | Общество













22.03.17 17:24 Красноярскую мэрию оштрафовали за отсутствие тротуаров у дворца спорта имени Ярыгина





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Обеспокоенность также выразили родители подростков, занимающихся в







Мэрию оштрафовали на 300 тысяч за отсутствие тротуаров у дворца Ярыгина. На опасную дорогу в конце прошлого года пожаловались автовладельцы. Они сообщили, что из-за реконструкции дворца спорта часть бетонных блоков оказалась на проезжей части. Чтобы обойти их, пешеходы нередко выходят прямо на дорогу.Обеспокоенность также выразили родители подростков, занимающихся в центре экстремального спорта по соседству. Через общественников они обратились в ГИБДД, в ведомстве информацию подтвердили и заявили, что красноярский муниципалитет оштрафован на 300 тысяч рублей.











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