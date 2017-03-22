НОВОСТИ | Общество













22.03.17 17:20 Красноярец, придя за пенсией, узнал о собственной смерти





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"На почте сказали, что я умер, начальник почты мне сказала сама лично потихонечку. А там потолки высокие, даже люди услышали, видать. У меня и давление и всё... В общем, так получается, что заживо похоронили", - рассказывает пенсионер Геннадий Трохименок.



Мёртвым выплаты не положены, так что красноярец уже три месяца на иждивении детей. Всё это время ходит по инстанциям, чтобы разобраться, как могла произойти такая чудовищная ошибка. Комментарии полиции и сотрудников пенсионного фонда, подробности этой животрепещущей истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Феноменальный случай. Красноярец уже три месяца не получает пенсию, потому что по документам он мёртв. У Геннадия Анатольевича действительно чуть не случился инфаркт, когда он увидел справку о собственной смерти. Ничего не предвещало такого развития событий: он не болел, не пропадал без вести, просто в очередной раз пришёл за пенсией."На почте сказали, что я умер, начальник почты мне сказала сама лично потихонечку. А там потолки высокие, даже люди услышали, видать. У меня и давление и всё... В общем, так получается, что заживо похоронили", - рассказывает пенсионер Геннадий Трохименок.Мёртвым выплаты не положены, так что красноярец уже три месяца на иждивении детей. Всё это время ходит по инстанциям, чтобы разобраться, как могла произойти такая чудовищная ошибка. Комментарии полиции и сотрудников пенсионного фонда, подробности этой животрепещущей истории смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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