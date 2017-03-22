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НОВОСТИ | Общество





22.03.17 17:23 Беспилотник за два часа выявил 16 нарушителей ПДД на загородной трассе



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Дорожные полицейские снова начали ловить нарушителей при помощи беспилотников. Камеры маленького самолёта позволяют вести наблюдение на очень большом расстоянии. При этом увидеть их с земли сложно, а значит, и предупредить других водителей о появлении авиаинспектора не получится. Автомобиль пересекает сплошную где-то у соседнего посёлка, а его уже ведут к тому месту, где ждёт инспектор.

За два часа спецоперации полицейские составили 16 протоколов за выезд на встречную полосу движения. Нарушителей ждёт суд и штраф в 5000 рублей, либо лишение права управления на сроком до 6 месяцев.
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