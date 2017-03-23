НОВОСТИ | Общество













23.03.17 11:48 У красноярцев проверили "экологическое зрение"





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"Я вспомнил сразу все свои уроки, школу, кого помню - не помню. Был приятно удивлён, что многих я угадал. Слышал, что очень много вымирает видов различных. Но если такие акции будут чаще проводиться, думаю, что люди будут бережнее относиться к ним. Для них это будет ценность. Мы должны оставить что-то поколению следующему", - сказал красноярец Руслан Данилов.







У красноярцев проверили "экологическое зрение". Вместо привычных букв на доске прохожим нужно было рассмотреть образы редких и вымирающих видов животных. Чем меньше силуэт, тем меньше особей этого вида осталось в природе. Например, амурский тигр, сегодня в России их насчитывается всего 450 особей. Таким образом волонтёры пытаются привлечь внимание окружающих к проблеме вымирания редких видов животных. Акция прошла в Иркутске, Абакане, Братске, Дивногорске, Тулуне, Черемхове и Новосибирске."Я вспомнил сразу все свои уроки, школу, кого помню - не помню. Был приятно удивлён, что многих я угадал. Слышал, что очень много вымирает видов различных. Но если такие акции будут чаще проводиться, думаю, что люди будут бережнее относиться к ним. Для них это будет ценность. Мы должны оставить что-то поколению следующему", - сказал красноярец Руслан Данилов.











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