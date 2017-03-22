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22.03.17 20:50 В Красноярске прошёл совет глав муниципальных образований края



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Главы городов, посёлков - они и составляют совет муниципальных образований региона. В крае таких образований насчитывается больше полутысячи. В последний раз совет собирался три года назад. И теперь настало время обсудить стратегию развития на будущее и подвести итоги, как прошлый съезд повлиял на экономическую ситуацию в районах.

"Старались активно участвовать в поддержке малых форм хозяйствования на селе. Прежде всего в сельском хозяйстве, лесной отрасли, сфере обслуживания. За 16 год мы третьи в регионе по объёму финансовой поддержки после городов", - отметил глава Бирилюсского района Владимир Беленя.

На съезде заявили, инвестировать нужно в культуру, образование, спорт. Среди сложных моментов, которые отметили, выделение земли под строительство в малых населённых пунктах, не всегда честную торговлю лесным хозяйством и необходимость финансирования не только на сиюминутные нужды, но и на развитие.

Люди сами определяют судьбу своего дома, района, населённого пункта. Об этом говорили особенно много. В качестве примера привели Красноярск, где успешно реализуется программа-конкурс на звание самого лучшего двора. Жители сами благоустраивают пространство. Победители в разных номинациях получают поддержку на продолжение работы.

"Если в 2014 году, в первый год объявления конкурса, мы получили 1077 заявок, то в 2016 году уже 4432. За три года конкурс по сути приобрёл новый статус, превратившись в настоящее народное движение", - отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Все предложения станут частью резолюции, которая составлена по итогам съезда.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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