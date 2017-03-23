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НОВОСТИ | Происшествия





23.03.17 08:53 В Канске пациентка напала на фельдшера скорой помощи



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"Она зашла, я говорю - вытри ноги. Она говорит - да ты чё?! Я говорю - ты успокойся. Она мне с ноги ударила в ухо, хватанула за волосы, положила меня. Я её так же хватанула, разговоров нет", - рассказала пациентка Ольга Мурашкина.

Закончилась драка ранением фельдшера. Всё это происходило в присутствии соседа и детей Ольги, которые якобы могут подтвердить эту версию. На другой стороне баррикад - медики. Юлия рассказывает, что дама в бинтах ударила первой.

"Человек, который нас вызвал, начал выражаться нецензурной бранью в мой адрес, провоцировать нас. Повод вызова был - хроническая больная с инфицированной раной. Я сделала ей замечание, получила грубый ответ, после чего она меня взяла за грудки", - рассказала фельдшер Юлия Зуева.

Девушка упала, ударилась головой. Врачу в итоге поставили диагноз "сотрясение мозга". Поддерживают фельдшера и коллеги, констатируя, что отношение к врачам скорой помощи год от года портится. Кстати, после стычки вызывавшую скорую всё-таки довезли до стационара. Теперь делом занимаются правоохранительные органы. Они и выяснят, кто прав, кто виноват.

"В настоящее время врач находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Для определения тяжести вреда её здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.

Тем временем для канских врачей уже готовят круглый стол по вопросам безопасности работников. Эту же проблему обсуждают и в Госдуме. По статистике Минздрава, в России ежегодно совершается около 200 нападений на медработников.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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