НОВОСТИ | Происшествия













23.03.17 08:53 В Канске пациентка напала на фельдшера скорой помощи





Фото



Закончилась драка ранением фельдшера. Всё это происходило в присутствии соседа и детей Ольги, которые якобы могут подтвердить эту версию. На другой стороне баррикад - медики. Юлия рассказывает, что дама в бинтах ударила первой.



"Человек, который нас вызвал, начал выражаться нецензурной бранью в мой адрес, провоцировать нас. Повод вызова был - хроническая больная с инфицированной раной. Я сделала ей замечание, получила грубый ответ, после чего она меня взяла за грудки", - рассказала фельдшер Юлия Зуева.



Девушка упала, ударилась головой. Врачу в итоге поставили диагноз "сотрясение мозга". Поддерживают фельдшера и коллеги, констатируя, что отношение к врачам скорой помощи год от года портится. Кстати, после стычки вызывавшую скорую всё-таки довезли до стационара. Теперь делом занимаются правоохранительные органы. Они и выяснят, кто прав, кто виноват.



"В настоящее время врач находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Для определения тяжести вреда её здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.



Тем временем для канских врачей уже готовят круглый стол по вопросам безопасности работников. Эту же проблему обсуждают и в Госдуме. По статистике Минздрава, в России ежегодно совершается около 200 нападений на медработников.





"Она зашла, я говорю - вытри ноги. Она говорит - да ты чё?! Я говорю - ты успокойся. Она мне с ноги ударила в ухо, хватанула за волосы, положила меня. Я её так же хватанула, разговоров нет", - рассказала пациентка Ольга Мурашкина.Закончилась драка ранением фельдшера. Всё это происходило в присутствии соседа и детей Ольги, которые якобы могут подтвердить эту версию. На другой стороне баррикад - медики. Юлия рассказывает, что дама в бинтах ударила первой."Человек, который нас вызвал, начал выражаться нецензурной бранью в мой адрес, провоцировать нас. Повод вызова был - хроническая больная с инфицированной раной. Я сделала ей замечание, получила грубый ответ, после чего она меня взяла за грудки", - рассказала фельдшер Юлия Зуева.Девушка упала, ударилась головой. Врачу в итоге поставили диагноз "сотрясение мозга". Поддерживают фельдшера и коллеги, констатируя, что отношение к врачам скорой помощи год от года портится. Кстати, после стычки вызывавшую скорую всё-таки довезли до стационара. Теперь делом занимаются правоохранительные органы. Они и выяснят, кто прав, кто виноват."В настоящее время врач находится в больнице с черепно-мозговой травмой. Для определения тяжести вреда её здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК Красноярского края Ольга Дегидь.Тем временем для канских врачей уже готовят круглый стол по вопросам безопасности работников. Эту же проблему обсуждают и в Госдуме. По статистике Минздрава, в России ежегодно совершается около 200 нападений на медработников. Владимир ЖАРИНОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













