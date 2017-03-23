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НОВОСТИ | Общество





23.03.17 08:58 30 студентов красноярских техникумов приняли крещение



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Перед купелью храма Рождества Христова очередь. Массовые крещения проходят редко. Обряд прошли более тридцати студентов красноярских техникумов. Решения принимали самостоятельно и осознанно. Большинство ребят входят в различные общественные и волонтёрские движения. Иван Бойко стоял на Посту №1 Мемориала Победы. Ему повезло больше - крестили в день рождения.

"Мы надеемся, что крещение поможет им стать добрыми гражданами и патриотами своей страны. Да поможет им сила Божия крепко стать на ноги в этом мире, жить достойно и продолжать род человеческий", - сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Несколько лет назад митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон начал приходить в гости к студентам техникумов и общаться с ними. В один из таких визитов подошла группа ребят, которая попросила Владыку окрестить их. С тех пор это стало доброй традицией.

После крещения митрополит пожелал молодым людям цепляться за жизнь руками и ногами, душой и сердцем, беречь себя от бед и искушений, которые приготовила им жизнь. С этого момента начинается новый этап. Жизнь можно начинать, как говорится, с чистого листа.


Вадим КУЛИКОВ
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