НОВОСТИ | Общество













23.03.17 08:58 30 студентов красноярских техникумов приняли крещение





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"Мы надеемся, что крещение поможет им стать добрыми гражданами и патриотами своей страны. Да поможет им сила Божия крепко стать на ноги в этом мире, жить достойно и продолжать род человеческий", - сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.



Несколько лет назад митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон начал приходить в гости к студентам техникумов и общаться с ними. В один из таких визитов подошла группа ребят, которая попросила Владыку окрестить их. С тех пор это стало доброй традицией.



После крещения митрополит пожелал молодым людям цепляться за жизнь руками и ногами, душой и сердцем, беречь себя от бед и искушений, которые приготовила им жизнь. С этого момента начинается новый этап. Жизнь можно начинать, как говорится, с чистого листа.





Перед купелью храма Рождества Христова очередь. Массовые крещения проходят редко. Обряд прошли более тридцати студентов красноярских техникумов. Решения принимали самостоятельно и осознанно. Большинство ребят входят в различные общественные и волонтёрские движения. Иван Бойко стоял на Посту №1 Мемориала Победы. Ему повезло больше - крестили в день рождения."Мы надеемся, что крещение поможет им стать добрыми гражданами и патриотами своей страны. Да поможет им сила Божия крепко стать на ноги в этом мире, жить достойно и продолжать род человеческий", - сказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.Несколько лет назад митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон начал приходить в гости к студентам техникумов и общаться с ними. В один из таких визитов подошла группа ребят, которая попросила Владыку окрестить их. С тех пор это стало доброй традицией.После крещения митрополит пожелал молодым людям цепляться за жизнь руками и ногами, душой и сердцем, беречь себя от бед и искушений, которые приготовила им жизнь. С этого момента начинается новый этап. Жизнь можно начинать, как говорится, с чистого листа. Вадим КУЛИКОВ

















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