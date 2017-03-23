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23.03.17 09:15 В Канске мошенница оформила полуторамиллионный кредит на своего знакомого





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"Поручитель" узнал об обмане только год спустя, когда по кредиту образовался долг. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет колонии.







В Канске мошенница оформила полуторамиллионный кредит на своего знакомого. К полицейским за помощью обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что согласился стать поручителем у своей подруги, которая планировала взять в кредит крупную сумму денег. Но когда в банке подписывали договор, мошенница оформила займ на его имя."Поручитель" узнал об обмане только год спустя, когда по кредиту образовался долг. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 10 лет колонии.







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