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НОВОСТИ | Общество





23.03.17 11:44 Поездка в такси обошлась красноярке в 14000 рублей



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Дорогая поездка. Красноярка проехала на такси популярной международной компании, и за поездку в 7 километров с её банковской карты списали более 14 тысяч рублей. Девушка заказала автомобиль из центра города до Студгородка. Удивило и насторожило пассажирку сообщение о списании средств ещё до поездки.

При этом в квитанции, которая пришла после, указана совсем другая сумма - 176 рублей, в соответствии с установленным тарифом. Возмущённая красноярка обратилась в техподдержку, а также заблокировала банковскую карту. Но исчезнувшая сумма пока так и не вернулась. Вот что сообщил ей перевозчик.

"В Uber мне ответили, что сумму они не сняли, а заморозили, и что в течение какого-то времени, в зависимости от работы банка, она будет отображена на моём счете, а сняли они якобы именно эту сумму - 176 рублей", - рассказала пострадавшая Александра Дворинович.








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