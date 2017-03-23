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23.03.17 11:40 За сутки на пешеходных переходах Красноярска пострадали трое несовершеннолетних





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"После проведения проверок по факту ДТП будет установлена степень вины каждого участника и мера ответственности. По предварительным данным, вины пешеходов в данных происшествиях не усматривается", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Красноярска Елена Авдеева.





За сутки на пешеходных переходах Красноярска сбили сразу трёх несовершеннолетних. Одно ДТП произошло в Октябрьском районе; по предварительной версии, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Две девочки были сбиты, одна из них госпитализирована. Второй аналогичный случай в Кировском районе - 14-летней школьнице назначено амбулаторное лечение, водитель не заметил её на пешеходном переходе."После проведения проверок по факту ДТП будет установлена степень вины каждого участника и мера ответственности. По предварительным данным, вины пешеходов в данных происшествиях не усматривается", - сообщила инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД Красноярска Елена Авдеева.













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