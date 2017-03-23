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23.03.17 17:28 В Красноярске возродили любительский струнный оркестр





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"Было очень обидно. Столько лет учишься, музыку любишь, а получается, зачем, куда это всё? И когда я узнала, что собирают такой ансамбль, я подумала - почему бы и нет? Достала скрипку, стряхнула с неё пыль, начала играть и поняла, что навыки остались и техника не утеряна безвозвратно", - рассказывает музыкант-любитель Вероника Ускова.



Возродить любительский струнный оркестр в Красноярске предложил заслуженный артист России Михаил Бенюмов. И эту идею горячо поддержали в первой музыкальной школе. "Всё началось именно с любительства. Вся эта большая иерархия академической музыкальной культуры, которая сейчас выстроена в городе - симфонический оркестр, камерный - всё это зарождалось в 19 веке и начиналось именно с любительских музыкальных кружков, с любительских симфонических оркестров, камерных оркестров. И долгое время они существовали в Красноярске, вплоть до конца 20 века", - говорит руководитель любительского оркестра Евгения Терёва.



Изначально на репетиции приходили лишь два человека, теперь музыкантов десять, и оркестр только прирастает талантами. Регулярно дают концерты на различных площадках города, в детских домах, в органном зале и на арт-набережной. Сейчас музыканты готовятся принять участие в межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки.





На этой сцене эколог, телеведущая, студенты, но все они сейчас музыканты. Такой оркестр в Красноярском крае единственный. Вероника Ускова окончила первую красноярскую музыкальную школу по классу скрипки. После выпускного вечера стать профессиональным музыкантом девушке не удалось, выступать было негде и инструмент более пяти лет пылился в шкафу."Было очень обидно. Столько лет учишься, музыку любишь, а получается, зачем, куда это всё? И когда я узнала, что собирают такой ансамбль, я подумала - почему бы и нет? Достала скрипку, стряхнула с неё пыль, начала играть и поняла, что навыки остались и техника не утеряна безвозвратно", - рассказывает музыкант-любитель Вероника Ускова.Возродить любительский струнный оркестр в Красноярске предложил заслуженный артист России Михаил Бенюмов. И эту идею горячо поддержали в первой музыкальной школе. "Всё началось именно с любительства. Вся эта большая иерархия академической музыкальной культуры, которая сейчас выстроена в городе - симфонический оркестр, камерный - всё это зарождалось в 19 веке и начиналось именно с любительских музыкальных кружков, с любительских симфонических оркестров, камерных оркестров. И долгое время они существовали в Красноярске, вплоть до конца 20 века", - говорит руководитель любительского оркестра Евгения Терёва.Изначально на репетиции приходили лишь два человека, теперь музыкантов десять, и оркестр только прирастает талантами. Регулярно дают концерты на различных площадках города, в детских домах, в органном зале и на арт-набережной. Сейчас музыканты готовятся принять участие в межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки. Владислав ТАМОШАУСКАС













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