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23.03.17 17:25 Пассажирский флот Енисея нуждается в обновлении





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"В целом комплекс работ подготовки судов за 14-16 год потребовал затрат свыше 55 миллионов рублей. Это чтобы мы предъявили суда на пять лет для дальнейшей работы. С 2006 по 2016 год общие затраты на ремонты - свыше 100 миллионов рублей", - пояснил Генеральный директор предприятия "Пассажирречтранс" Иван Шевченко.



К 2021 году срок годности и "Александра Матросова" и "Валерия Чкалова" истечёт, и если уже сейчас не начать программу обновления, то к этому времени речной регистр запретит их эксплуатацию. Специалисты утверждают, что надо срочно либо покупать готовые корабли, либо строить новые, либо модернизировать эти суда.



Сегодня стоимость модернизации только "Александра Матросова" оценивается в 640 миллионов рублей. Это немногим меньше, чем строительство нового судна. Однако таких кораблей в крае всего два, и если один из них надолго поставить в док, второй просто не справится с потоком пассажиров.



Однако заниматься обновлением флота совершенно необходимо. Если оставить всё как есть, то жизненно важные перевозки пассажиров на Север могут прекратиться. При этом стоимость нового судна переваливает за миллиард рублей, кораблей нужно как минимум два, а краевой бюджет такую сумму просто не вытянет. Краевые депутаты считают, что необходима федеральная программа обновления пассажирского флота, причём строить лайнеры надо на российских верфях.



"Верфи должны получить большой заказ - допустим, каждой реке по 7-8 кораблей. Это значит, что верфи получили заказ примерно на 50 судов, и тогда мы через какое-то время, хотя бы через 3-5 лет, получим тройное увеличение таких кораблей", - пояснил заместитель председателя комитета по промышленной политике, транспорту и связи законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.



Однако подвижки уже есть. Мало того что вопрос внесён в стратегию развития края, сейчас проблема модернизации либо замены флагманских судов Енисея находится на рассмотрении в правительстве края. В ближайшее время решение будет принято.





Ветеранам пассажирского флота "Александру Матросову" и "Валерию Чкалову" уже далеко за шестьдесят. Суда исправно тянут енисейскую лямку, но поддерживать их в работоспособном состоянии становится всё сложнее."В целом комплекс работ подготовки судов за 14-16 год потребовал затрат свыше 55 миллионов рублей. Это чтобы мы предъявили суда на пять лет для дальнейшей работы. С 2006 по 2016 год общие затраты на ремонты - свыше 100 миллионов рублей", - пояснил Генеральный директор предприятия "Пассажирречтранс" Иван Шевченко.К 2021 году срок годности и "Александра Матросова" и "Валерия Чкалова" истечёт, и если уже сейчас не начать программу обновления, то к этому времени речной регистр запретит их эксплуатацию. Специалисты утверждают, что надо срочно либо покупать готовые корабли, либо строить новые, либо модернизировать эти суда.Сегодня стоимость модернизации только "Александра Матросова" оценивается в 640 миллионов рублей. Это немногим меньше, чем строительство нового судна. Однако таких кораблей в крае всего два, и если один из них надолго поставить в док, второй просто не справится с потоком пассажиров.Однако заниматься обновлением флота совершенно необходимо. Если оставить всё как есть, то жизненно важные перевозки пассажиров на Север могут прекратиться. При этом стоимость нового судна переваливает за миллиард рублей, кораблей нужно как минимум два, а краевой бюджет такую сумму просто не вытянет. Краевые депутаты считают, что необходима федеральная программа обновления пассажирского флота, причём строить лайнеры надо на российских верфях."Верфи должны получить большой заказ - допустим, каждой реке по 7-8 кораблей. Это значит, что верфи получили заказ примерно на 50 судов, и тогда мы через какое-то время, хотя бы через 3-5 лет, получим тройное увеличение таких кораблей", - пояснил заместитель председателя комитета по промышленной политике, транспорту и связи законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.Однако подвижки уже есть. Мало того что вопрос внесён в стратегию развития края, сейчас проблема модернизации либо замены флагманских судов Енисея находится на рассмотрении в правительстве края. В ближайшее время решение будет принято. Дмитрий БЫЗОВ













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