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23.03.17 17:20 В Мотыгинском районе загорелась школа





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"Данная школа оснащена пожарной сигнализацией, это позволило администрации школы быстро среагировать на возгорание и провести эвакуацию детей. Школа двухэтажная деревянная, что позволило пожару быстро распространиться на большую площадь", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алексей Якимов.







В Мотыгинском районе загорелась школа. Пламенем было охвачена площадь в 800 квадратных метров. В этот момент в здании находилось почти 160 детей. Все они вместе с педагогами и другим персоналом учреждения были успешно эвакуированы. Со слов свидетелей и пожарных, загорелась крыша здания. Причины этого ещё предстоит установить."Данная школа оснащена пожарной сигнализацией, это позволило администрации школы быстро среагировать на возгорание и провести эвакуацию детей. Школа двухэтажная деревянная, что позволило пожару быстро распространиться на большую площадь", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алексей Якимов.







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