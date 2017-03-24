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24.03.17 08:43 Случайный свидетель на улице принял роды у красноярки





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"Дома собрал пелёнки-распашонки и в чём было выскочил сюда. Забыл ножницы - пуповину же отрезать надо. Побежал домой, а этим говорю: вызовите хотя бы скорую! Зеваки все стоят, никто не подходит, даже скорую не вызвали", - рассказал житель Красноярска Заур Радченко.



Мужчина самостоятельно обрезал пуповину, после чего занёс девочку домой. Как оказалось, в акушерстве у Заура большие познания. Он является отцом четырёх детей и на родах каждого присутствовал лично.



Девочку доставили в красноярский родильный дом №6. Врачи отмечают, если бы новорождённая ещё хотя бы 10 минут провела на холоде и в снегу, она могла погибнуть. "Состояние ребёнка при поступлении средней степени тяжести, ребёнок был переохлаждён. После проведённых медицинских вмешательств состояние ребёнка стабилизировалось. Женщина при поступлении - состояние удовлетворительное", - сообщила и.о. заместителя главного врача по акушерству городской клинической больницы №20 Татьяна Куценогая.



К слову известно, что родители девочки ведут не самый благополучный образ жизни. "Обследуем жилищно-бытовые условия, в которых проживает эта гражданка, её характеристику по месту жительства. Эту информацию мы предоставляем в органы опеки и попечительства. Они в свою очередь принимают решение о дальнейшей судьбе ребёнка", - пояснила начальник подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Красноярское" Ирина Корсак.



После того как мы сообщили Зауру, что с девочкой всё в порядке, на его лице появилась улыбка. "Это же дети, они ни в чём не виноваты. Неважно, от кого и что. Любовь к детям никуда не денется", - сказал красноярец.





По счастливой случайности Заур в разгар рабочего дня оказался дома. Мужчина услышал на улице сильные крики, а когда выглянул в окно, ужаснулся - на коленях стояла женщина, а рядом с ней прямо на снегу лежал ребёнок. Но больше Заура удивило равнодушие людей, которые стояли и просто наблюдали, как девочка медленно замерзает."Дома собрал пелёнки-распашонки и в чём было выскочил сюда. Забыл ножницы - пуповину же отрезать надо. Побежал домой, а этим говорю: вызовите хотя бы скорую! Зеваки все стоят, никто не подходит, даже скорую не вызвали", - рассказал житель Красноярска Заур Радченко.Мужчина самостоятельно обрезал пуповину, после чего занёс девочку домой. Как оказалось, в акушерстве у Заура большие познания. Он является отцом четырёх детей и на родах каждого присутствовал лично.Девочку доставили в красноярский родильный дом №6. Врачи отмечают, если бы новорождённая ещё хотя бы 10 минут провела на холоде и в снегу, она могла погибнуть. "Состояние ребёнка при поступлении средней степени тяжести, ребёнок был переохлаждён. После проведённых медицинских вмешательств состояние ребёнка стабилизировалось. Женщина при поступлении - состояние удовлетворительное", - сообщила и.о. заместителя главного врача по акушерству городской клинической больницы №20 Татьяна Куценогая.К слову известно, что родители девочки ведут не самый благополучный образ жизни. "Обследуем жилищно-бытовые условия, в которых проживает эта гражданка, её характеристику по месту жительства. Эту информацию мы предоставляем в органы опеки и попечительства. Они в свою очередь принимают решение о дальнейшей судьбе ребёнка", - пояснила начальник подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Красноярское" Ирина Корсак.После того как мы сообщили Зауру, что с девочкой всё в порядке, на его лице появилась улыбка. "Это же дети, они ни в чём не виноваты. Неважно, от кого и что. Любовь к детям никуда не денется", - сказал красноярец. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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