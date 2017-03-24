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24.03.17 09:04 С 15 апреля тариф в системе "Платон" вырастет до 3 рублей за километр





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"Это было необходимо для адаптации перевозчиков к требованию законодательства и снижения спекулятивных заявлений со стороны товаропроизводителей о влиянии "Платона" на цены перевозимых товаров", - пояснила руководитель центра "Платон-Красноярск" Юлия Козикова.



Как показала практика, "Платон" не оказывает существенного влияния на розничные цены. Возврат к изначальному тарифу не изменит ситуацию. С этим согласны сами грузоперевозчики. "Тоннокилометр стоит 4 рубля, если мы нанимаем сторонний транспорт. Мы сейчас для того и оформляемся, чтобы удешевить эти три рубля за счёт собственного транспорта", - пояснил руководитель автотранспортного предприятия Александр Тихоненко.



Все собранные средства ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. Он уже пополнился на 22 миллиарда рублей. Эти средства позволили в 2016 году отремонтировать более 1000 км самых проблемных дорог в 40 регионах. Теперь в эстафету включается и Красноярский край. За счёт "Платона" предлагается построить мост через Енисей в районе Лесосибирска и связать с большой землёй Северо-Енисейский и Мотыгинский районы.



"В текущих ценах мост стоит больше 8 миллиардов рублей, плюс ещё дороги нужно построить, это тоже порядка миллиарда, итого получается 10,5 миллиардов. Край своим бюджетом не потянет. Используя механизм привлечения платоновских денег, теоретически это возможно", - отметил заместитель руководителя КРУДОР Юрий Васильев.



Помимо дополнительных средств на дороги и мосты "Платон" даёт государству реальную статистику о рынке грузоперевозок. Жёсткие рамки выводят с арены нелегальных предпринимателей. Кроме того, по решению Владимира Путина перевозчики освобождены от транспортного налога и просто вносят покилометровую плату за дороги.





С самого начала было известно, что льготный тариф - это временная мера, правительство страны изначально сделало шаг навстречу бизнесу и с момента запуска системы "Платон", это ноябрь 2015 года, снизило тариф более чем в два раза."Это было необходимо для адаптации перевозчиков к требованию законодательства и снижения спекулятивных заявлений со стороны товаропроизводителей о влиянии "Платона" на цены перевозимых товаров", - пояснила руководитель центра "Платон-Красноярск" Юлия Козикова.Как показала практика, "Платон" не оказывает существенного влияния на розничные цены. Возврат к изначальному тарифу не изменит ситуацию. С этим согласны сами грузоперевозчики. "Тоннокилометр стоит 4 рубля, если мы нанимаем сторонний транспорт. Мы сейчас для того и оформляемся, чтобы удешевить эти три рубля за счёт собственного транспорта", - пояснил руководитель автотранспортного предприятия Александр Тихоненко.Все собранные средства ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. Он уже пополнился на 22 миллиарда рублей. Эти средства позволили в 2016 году отремонтировать более 1000 км самых проблемных дорог в 40 регионах. Теперь в эстафету включается и Красноярский край. За счёт "Платона" предлагается построить мост через Енисей в районе Лесосибирска и связать с большой землёй Северо-Енисейский и Мотыгинский районы."В текущих ценах мост стоит больше 8 миллиардов рублей, плюс ещё дороги нужно построить, это тоже порядка миллиарда, итого получается 10,5 миллиардов. Край своим бюджетом не потянет. Используя механизм привлечения платоновских денег, теоретически это возможно", - отметил заместитель руководителя КРУДОР Юрий Васильев.Помимо дополнительных средств на дороги и мосты "Платон" даёт государству реальную статистику о рынке грузоперевозок. Жёсткие рамки выводят с арены нелегальных предпринимателей. Кроме того, по решению Владимира Путина перевозчики освобождены от транспортного налога и просто вносят покилометровую плату за дороги. Дмитрий БЫЗОВ

















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