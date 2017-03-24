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24.03.17 08:54 Сергей Ломанов возвращается в "Енисей"





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Вместе с Ломановым клуб покинули еще два российских игрока - Павел Булатов и Никита Иванов. Руководство поблагодарило наших ребят за сотрудничество и пожелало профессиональных успехов. Стоит отметить, что Сергей объяснил такое решение тем, что у него есть семья и нужно думать о том, что лучше для неё. Решение о возвращении в "Енисей" принято, но контракт ещё не подписан.







Сергей Ломанов возвращается в "Енисей". Лучший игрок планеты по хоккею с мячом не продлил контракт с командой "Венерсборг". Напомним, Ломанов заключил контракт со шведским клубом на два года, и вот спустя год решил вернуться в Красноярск. По условиям договора у него была такая возможность. Информация об этом появилась на официальном сайте шведского клуба.Вместе с Ломановым клуб покинули еще два российских игрока - Павел Булатов и Никита Иванов. Руководство поблагодарило наших ребят за сотрудничество и пожелало профессиональных успехов. Стоит отметить, что Сергей объяснил такое решение тем, что у него есть семья и нужно думать о том, что лучше для неё. Решение о возвращении в "Енисей" принято, но контракт ещё не подписан.











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