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НОВОСТИ | Общество





24.03.17 11:42 Красноярские спасатели встретят начало паводков на юге края



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Сотрудники МЧС сегодня в полной боевой готовности. С недели на неделю начнётся напряжённая работа по борьбе с подтоплениями. Будут задействованы серьёзные силы: 18 тысяч человек, 4000 единиц техники, два вертолёта и сотни плавсредств.

В каждой лодке имеется специальное приспособление под названием "конец Александрова". Спасатели кидают его человеку в воде, чтобы он мог надеть его на себя и беспрепятственно спастись.

Александр Кобец за десяток лет работы видел немало паводков, но серьёзных разгулов стихии не было уже давно. Говорит, сейчас эвакуировать людей приходится редко, куда чаще помощь спасатели оказывают имуществу. "Когда мы знаем, что вода прибывает, это даже поднятие мебели на безопасную высоту, если вдруг будет подъём воды, чтобы мебель не пострадала", - рассказал директор КГКУ "Спасатель" Александр Кобец.

При неблагоприятном развитии ситуации в зонах возможного половодья могут оказаться 63 населённых пункта и почти 6 тысяч жилых домов. Сейчас идёт работа по расчистке узких русел рек от зарослей и мусора. Первыми о подготовке отчитываются южные районы.

"Уже проехали межведомственные группы, проверили состояние готовности муниципальных районов. Все районы юга края, восточные и западные зоны к паводкоопасному периоду готовы либо ограниченно готовы", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.

В этом году на борьбу со стихией выделено 10 млн. рублей краевого бюджета. Больших подтоплений не ожидается, но на экстренный случай есть резервный фонд в 250 млн. рублей.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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