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24.03.17 11:47 Красноярск расчищают от зимнего мусора





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В Красноярске началась масштабная уборка. Благодаря потеплению работы по очистке города от мусора после зимы начались задолго до традиционного двухмесячника "За чистоту и благоустройство", который начинался в апреле. Однако снег в краевом центре сошёл намного раньше и оставил после себя груды мусора, поэтому срочные меры требуются уже сейчас, и в краевом центре объявлены санитарные пятницы. Подробности в следующих выпусках "Вестей".















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