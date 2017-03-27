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27.03.17 08:55 Жительница Канска попалась на мошенничестве при скупке молока





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Женщина решила подделать документы об объёмах купленного продукта. В результате незаконно получила субсидию в размере почти двух миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.







Бизнес-леди из Канска поймали на мошенничестве при скупке молока в деревнях. 59-летняя председатель потребительского сбытового кооператива покупала у жителей деревень молоко и продавала его для дальнейшего производства. Как предпринимателю ей полагалось возмещение от районных властей.Женщина решила подделать документы об объёмах купленного продукта. В результате незаконно получила субсидию в размере почти двух миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.







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