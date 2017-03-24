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24.03.17 11:45 В районе Железногорска построят лабораторию для радиоактивных отходов





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Подземная лаборатория появится в Нижне-Канском гранитоидном массиве, в районе Железногорска. Если результаты исследований будут признаны удовлетворительными, лаборатория станет хранилищем. Произойти это может к 2029 году.









Уже в этом году в Красноярском крае начнут строить лабораторию для радиоактивных отходов. Объект позволит изучить перспективы захоронения отработанного ядерного топлива и продуктов его переработки.Подземная лаборатория появится в Нижне-Канском гранитоидном массиве, в районе Железногорска. Если результаты исследований будут признаны удовлетворительными, лаборатория станет хранилищем. Произойти это может к 2029 году.











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